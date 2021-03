En las últimas horas, la Policía Nacional ha vuelto a avisar a través de Twitter de una nueva estafa que muchos ciudadanos están recibiendo en sus teléfonos móviles a través de SMS. Cuando recibamos este tipo de mensajes de remitentes que desconocemos lo ideal es pasar de ellos y no hacerles caso; esto es, de hecho, lo que hace la mayoría.

No obstante, siempre hay personas que por desconocimiento caen en este tipo de trampas y esto es algo que saben las personas que los envían. Es más, es por eso que este tipo de estafas son tan recurrentes.

La Policía Nacional saca una y otra vez campañas para avisar de este tipo de delitos, ya que no dejan de repetirse y sigue habiendo usuarios que, por desgracia, caen en la trampa. Además, normalmente es muy complicado detener a estos ciberdelincuentes que suelen operar desde países asiáticos o de Europa del Este. Por lo general son organizaciones criminales muy bien preparadas, cuyo objetivo es hacerse con datos para venderlos a terceros.

Un supuesto mensaje de Amazon

Una de las estafas de las que ha precavido recientemente la policía es un mensaje de un número desconocido que se hace pasar por Amazon. En el mensaje la "empresa" aseguraba que había crecido mucho durante la pandemia y que, por tanto, si invertías en ella 200 euros podrías llegar a tener un segundo sueldo. No obstante, esta información es completamente falsa.

"No piques, es falso, nadie te va a dar un segundo salario", explicaba en Twitter la Policía Nacional junto a GIF en el que podemos ver cuál es la apariencia del mensaje que puedes recibir a modo de estafa.

Un mensaje de Seur

Tan solo tres horas más tarde la Policía Nacional volvió a compartir en sus redes sociales otro aviso de estafa de un mensaje diferente, pero también muy engañoso. En este segundo SMS los estafadores se hacen pasar por Seur y en él piden al receptor del mensaje una serie de detalles para que este reciba un paquete que no han podido entregarle anteriormente.

⚠¡ATENCIÓN! Si te llega un mensaje de texto sobre una compra🎁 que no has realizado y te piden que contestes para programar una nueva entrega ❌ #NoPiques es#falso pic.twitter.com/LTrGaQGExO

"Si te llega un mensaje de texto sobre una compra que no has realizado y te piden que contestes para programar una nueva entrega, no piques, es falso", escribía en Twitter la Policía Nacional.