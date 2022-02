Ciertamente, Mendes tuvo algo que ver en la ruptura del grupo, pero no precisamente por unos supuestos celos, cosa harto improbable (él es todo buen rollo y dulzura). A finales de 2015, Camila había decidido tener un escarceo musical con Shawn colaborando en su tema I know what you did last summer. Esta excursión inofensiva fuera de los dominios del grupo sentó a cuerno quemado a la banda y dio paso a las primeras tensiones manifiestas.