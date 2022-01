Seguro que te suena, y mucho, la bachata ; no por su definición (“ritmo musical de percusión y cuerdas originario de la República Dominicana”) sino por sus ritmos, tan reconocibles que incluso sin saber nada de la historia del género puedes identificar su atractivo.

En los últimos años, este género musical ha vivido un renacimiento interesante, un verdadero momento de esplendor que se ha traducido en su incorporación al repertorio de temas del reguetón de los artistas de género urbano más importantes del mundo. Hablamos, claro, de Rosalía, C. Tangana, Nathy Peluso, Ozuna o Bad Bunny ( ¿conoces 'Volví' ?), quienes la usan en algunos de sus temas más conocidos.

Es muy sencillo hacer la prueba. Basta con rastrear las últimas canciones de algunos cantantes importantes de reguetón para dar con su ritmo, tan particular. La bachata está ahí , en la estructura y en la forma. Por ejemplo, en ‘Volví’, de Bad Bunny o ‘ La fama’, el single avance del próximo disco de Rosalía .

Todo apunta a que el nuevo trabajo de la catalana se alejará ya definitivamente de la textura flamenca de la España doliente y folklórica y abrazará de forma oficial los ritmos caribeños cargados de sensualidad y simbología. Aún no sabemos si será un amor de una sola canción, o la bachata habrá permeado en todos los temas del disco. Que a Rosalía le pirra este ritmo musical es un hecho, pues hace no mucho compartió en Spotify en su cuenta oficial playlist lista con sus 50 temas preferidos y bailables, sus bachatas ‘para dominarlos a todos’, demostrando que lo conoce a fondo y no se limita a abrazar una moda.