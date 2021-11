Muchas chicas hemos vivido esta situación: entras en una tienda buscando cualquier prenda, ves algo que te gusta, encuentras tu talla y te vas al probador. Una vez allí dentro te quitas tu ropa e intentas meterte en la que has escogido. Sin éxito, porque, a pesar de ser tu talla, no te vale. Y sales de allí frustradísima, como mínimo, preguntándote: ¿por qué las marcas hacen las tallas tan pequeñas?

Y digo como mínimo porque he leído mil veces en redes sociales los testimonios de chicas que cuentan cómo les hace sentir enfrentarse al probador. Sé que hay muchas personas que se sienten culpables por no entrar en una determinada prenda de ropa, y lo sé porque yo he sido una de ellas. Teniendo en cuenta que, según la Asociación de empresas de confección y moda de la Comunidad de Madrid, las tallas más vendidas en España son la 42 y la 44, ¿no sería lo más lógico que todas las tiendas tuvieran muchísima cantidad de prendas de esta talla?