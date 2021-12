La cantante tiene un ojo marrón y otro azul claro, una particularidad que llama mucho la atención

En el pasado, subió fotos a Instagram en las que sus ojos son únicamente marrones

La artista le explicó a Pablo Motos en 'El Hormiguero' que uno de sus ojos cambia de color cuando le dan un disgusto

Nathy Peluso no ha parado de cosechar éxitos este 2021, entre los que se encuentra 'Ateo', su tema con C. Tangana que dio mucho que hablar porque hubo fieles que no vieron con buenos ojos que la pareja de artistas bailasen una bachata dentro de la Catedral de Toledo. La cantante confesó unas semanas después de la publicación del videoclip que ni Pucho ni ella jamás hubieran imaginado "que se liaría así".

Pero las críticas no han frenado nunca a la argentina, que ha continuado trabajando en su música y que acaba de lanzar una versión de 'Vivir así es morir de amor', un tema de Camilo Sesto que le encanta y con el que ya ha conseguido superar el millón de reproducciones en YouTube y colarse en la lista de tendencias de esta plataforma. Pero no solo ha dado mucho que hablar su música o sus bailes en Instagram con su gran amiga Úrsula Corberó, sino también su físico y es que sus fans piensan que la cantante siempre está renovando su estilo e innovando con sus looks.

De hecho, la argentina ha compartido varias fotos de su adolescencia, antes de ser famosa, en Instagram y se aprecia que ha dado un giro de 180º a su estilismo, pues en el pasado no llevaba largas uñas de gel ni su melena era tan larga. Pero lo que también llama la atención de sus fotos antiguas es que en todas ellas se puede apreciar que sus ojos son marrones, algo que choca con la mirada actual de Nathy, en la que uno de sus ojos sigue conservando ese color café y el otro es azul claro.

¿Por qué sus ojos son de colores distintos?

Actualmente, hay ocasiones en las que Nathy tiene los ojos del mismo tono y otras en las que cada uno luce un color diferente, tal y como demuestran los selfies que ha compartido recientemente en Instagram. Por ejemplo, hace unas semanas subió uno junto a C. Tangana para celebrar el éxito de 'Ateo' y la llegada a las diez millones de reproducciones en YouTube y sus ojos eran totalmente marrones. Es por esa razón por la que muchos se preguntan si en realidad la argentina usará lentillas azules para uno de sus ojos.

Otros apuntan que se podría tratar de heterocromía, una anomalía de los ojos en la que los iris son de diferente color total o parcialmente, es decir, cada ojo puede ser de un color o en el iris de uno de ellos podemos encontrar distintas tonalidades. Por ejemplo, esto es lo que le ocurría al ya fallecido David Bowie, cantante que tenía un ojo de cada color.

Pero lo cierto es que la cantante de 'Delito' no ha confirmado ninguna de las dos hipótesis, ni la de la heterocromía ni la del uso de una lentilla azul para uno de sus ojos. Ella dio una explicación totalmente diferente y bastante curiosa a este cambio de color constante en uno de sus ojos. Lo hizo en una visita a 'El Hormiguero' a comienzos de año, cuando Pablo Motos le preguntó por qué tenía así la mirada.

"Mira, te voy a ser sincera. Cuando me dan un disgusto 'pum', no lo puedo controlar. Y antes me dijeron 'Pablo está enojado con vos y ¡pum! azul", explicaba la artista ante la incredulidad de Pablo Motos, que cuestionaba que el color de los ojos pudiera cambiar con el estado de ánimo de una persona. "Yo lo vivo así, soy muy pasional [...] Y, obviamente, yo le saco beneficio porque es hermoso", reiteraba la argentina, intentando convencer al presentador.