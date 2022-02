Carmen, Sebastián y Mónica tienen experiencias paranormales: “Vi a mi abuela que acababa de morir”

Cuando Carmen P. tenía 16 años, su abuela falleció repentinamente. Esa misma noche, la joven de ahora 25 años se despertó en mitad de la noche porque notaba que le estaban acariciando el pelo y al abrir los ojos, vio a su abuela (que acababa de morir) junto a la cama . “No me dio miedo”, afirma, “y aunque algunos me digan que estaría soñando, yo sé que es real”.

Sebastián I., de 32 años, confiesa que desde que era niño percibe presencias y energías, algo que también le ocurre a su padre. “Una vez de vacaciones conocimos a una familia que tenían un hijo de mi edad y nos hicimos amigos. Estaban los padres y el niño, pero mi padre vio a otra persona más con ellos un día. Les preguntó y dijeron que era imposible, que estaban solos. Les describió a la persona y el padre se puso a llorar, porque la descripción era igual que su hermano, que había fallecido hacia dos años”, recuerda. “Yo tenía 9 años. Nunca he visto un fantasma como tal, pero sí que percibo presencias, energías malas o buenas, y alguna vez sensaciones físicas. Cambios de temperatura, sensación de que me tocan, susurros. Me he acostumbrado”.