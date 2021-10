Cuando Víctor terminó su máster, se topó con un mercado laboral tan agresivo como caótico. El joven de 25 años envió su currículum a tantas empresas que perdió la cuenta, y cuando por fin tuvo su primera entrevista, la emoción se transformó rápidamente en decepción. “Lo primero que me dijeron fue que el contrato era en prácticas en jornada completa, pero cobraría jornada parcial”, recuerda. “Luego dejaron caer que era un trabajo en el que se echaban horas, que había que tener mucha vocación, y que todos poníamos de nuestra parte”, lo que en realidad era un eufemismo para no decir que esas horas extras no iban a ser remuneradas. Aceptó el empleo, y cuando acabó el contrato de prácticas, le despidieron.