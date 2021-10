Las primeras actuaciones musicales de Rosalía, Amaia Romero, Camilo o Ana Mena

La cantante, que en aquel momento estudiaba cuarto de la ESO pero que ya tenía claro que tenía "algo especial" para ser artista, decidió entonces dejar la guitarra de lado y cantar 'Leave' de la estadounidense JoJo. "Has desafinado bastante", le dijo Llàcer. "No se puede hacer todo. He intentado interpretar, cantar y bailar", respondió Rosalía, que finalmente no fue seleccionada para pasar a la fase final del concurso.