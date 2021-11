En un caso de abuso no hay intimidación, se produce un acto sexual no consentido pero sin violencia. Por ejemplo, acariciar a una persona dormida o bajo los efectos del alcohol o que te toquen en una discoteca o transporte público. También se considera abuso que una persona se retire el preservativo sin tu consentimiento durante una relación sexual. En un caso de agresión sí hay intimidación o violencia. Un ejemplo sería si, al volver sola a casa, un desconocido te agarra para acercarte a él. La violación se considera una agresión sexual, pero tiene una consideración jurídica diferente. El artículo 179 del Código Penal especifica: "cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación".

Cada víctima de una agresión sexual es única y su reacción a lo ocurrido no es ni mejor ni peor, por lo que nunca se debe juzgar a una persona que haya pasado por una agresión sexual ni, mucho menos, decirle lo que tiene que hacer. Desde Yasss solo queremos informar de cuál es el protocolo recomendado a seguir, pero eso no quiere decir que, si has sido víctima de una agresión y no lo has hecho así, tengas que sentirte culpable.