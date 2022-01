Sin embargo, no queda recogido en la ley que las mascotas sean consideradas miembros de la unidad familiar , pese a que en las redes sociales está circulando esta información. Al haberse propagado este dato erróneo, muchas personas se preguntaron en Twitter si a partir de ahora los propietarios que arrenden sus viviendas podrán seguir restringiendo por contrato que los inquilinos tengan mascotas o cierto tipo de mascotas como perros y gatos, como suele ser habitual actualmente.

La duda ha creado un gran debate en Twitter, ya que muchos piensan que estas cláusulas eran "abusivas" y que todo el mundo debería tener derecho a escoger si quiere vivir con su mascota o no siempre que pague una fianza y se haga responsable de los posibles desperfectos que sus animales puedan causar, mientras que otros creen que supondría un recorte de libertades para los propietarios que quieran alquilar sus viviendas y que una prohibición así haría que algunos no quisieran arrendar sus propiedades.

Actualmente, es completamente legal que los caseros prohíban por contrato a sus inquilinos que tengan animales en general o cierto tipo en particular. De hecho, hay muchos anuncios en los que se especifica de entrada que no desean inquilinos que tengan mascotas. Con la entrada en vigor de la nueva ley de protección de los animales podrán continuar haciéndolo, ya que no se menciona nada acerca de esta práctica que se escuda en el punto 2 del artículo 4 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.