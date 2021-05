Si quieres navegar y cabulear por las aguas del amor, la alcoba y el swipe right de Tinder tienes que llevar un saco cargado de diccionarios, para que estos nuevos términos que han empezado a florecer no te pillen desprevenid_.

‘Pocketing’, un poco de ‘benching’, dame más ‘cushioning’, ‘roaching’ te pido, flirfginhih… perdón, es la agonía pulmonar. Casi todos estos anglicismos fabricados en una noche de resaca sugieren la misma idea: el mal querer . Algo huele a podrido en las verdes praderas del magreo y el roce amoroso, y mejor que no las tengas todas contigo y entrenes cuanto antes el detector de mierda, como lo llamaba ese ok boomer llamado Hemingway.

Fantasmas, espectros y otras criaturas del amor 2.0

El ‘ghosting’ ni siquiera es la moneda de cambio de quienes manejan vínculos endebles y un argumentario lleno de trampas envenenadas. Ya no se trata de explicar con empatía y guante de seda esa voluntad de no establecer relaciones duraderas y mantenernos en un banquillo amoroso, con espacio para seguir jugueteando.

“Solo tengo una relación estable con mi cabra”. “Ahora mismo no me apetece nada serio, todavía siento dolor cuando pienso que mi ex ha huido a aguas internacionales”. “Llevamos cincuenta citas en un año y me sacaste de los hierros calcinados de un accidente de coche, pero, eh, solo estamos conociéndonos, no pienses que me quieto atar”. Quien se marca un ‘ghosting’ de manual suele jugar a base de silencios y bombas de humo, una especie de ‘se fue a por tabaco’ de la era digital.