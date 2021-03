Masturbarse es uno de los mayores placeres que cualquiera puede tener al alcance de su mano. De su mano, de su succionador de clítoris o de cualquier otro juguete erótico que uses para explorar tu sexualidad y pasar un buen rato contigo mismo/a. Aunque se tiende a pensar que la masturbación no es una relación sexual completa y que solo cuenta como sexo cuando lo practicas con, al menos, una persona más, cada vez vamos entendiendo mejor que no todo gira en torno a la penetración (ni a la compañía) y que se puede disfrutar de nuestra sexualidad de muchíiiiisimas maneras. Tantas como nos gusten y nos apetezcan. Porque de eso van las relaciones sexuales: de sentir placer.