Rihanna es una de esas divas que lleva abriendo camino y creando tendencia casi desde su ascenso a los primeros puestos del panteón de la fama estadounidense. Sus tatuajes no son una excepción. ( ¿Ya conoces los de Rauw Alejandro? )

El amor trae a las vidas felices sexo sin protección, borracheras en compañía, hipotecas a treinta años, cepillos de dientes compartidos y, a veces, tatuajes que simbolizan un proyecto común. Según ha explicado Rihanna, este dibujo le dolió bastante cuando decidió hacérselo. Lo comparte con su ex Chris Brown (los dos lo llevan en la mano derecha). Por suerte, es de lo más discreto y no va diciendo a gritos “estoy aquí para recordarte que alguna vez estuviste con un ex que ahora odias”. Simboliza para ella la fuerza de vivir, la inspiración y el amor.