La catalana acumula millones de seguidores entre TikTok e Instagram y su deseo es seguir creciendo en las redes

Se hizo conocida en Ask durante su adolescencia y renunció durante mucho tiempo a estar presente en las redes sociales, hasta que su primer novio la convenció

Es muy deportista, ama el café, adora las aceitunas y no tiene problema en reconocer que se ha hecho algunos retoques estéticos

Las cifras de Abril Cols son impresionantes: más de tres millones de seguidores en TikTok, sus vídeos acumulan más de cien millones de 'likes' y casi 900.000 personas siguen sus pasos en Instagram. También está presente, aunque es menos activa, en YouTube (más de 91.000 seguidores) y Twitter (45.000 'followers'), donde también alcanza un número notable de seguidores. Ahora acaba de estrenar su canal de mtmad, 'Re-evolución', y sus seguidores están encantados porque así la podrán conocer un poquito más.

Esta joven catalana, que nació en Barcelona el 11 de octubre de 1999 (tiene 21 años), se hizo conocida cuando todavía era una adolescente en Ask, una red social en la que la gente podía dejar sus preguntas de manera anónima, tal y como ella explicó en uno de sus vídeos en mtmad. Pero la fama le agobió mucho, ya que muchos la reconocían cuando salía de fiesta (¡algo que le encanta!) y desapareció de todas las redes sociales.

Fue su primer novio, Pau, el que le convenció para hacerse una cuenta de Instagram, ya que él subía fotos de ella a su perfil y muchos reconocieron a Abril, 'la estrella de Ask', y le pedían que volviera a las redes. Aunque se confiesa "muy cabezona", la influencer se animó a crearse una cuenta y en un solo día llegó a los 50.000 seguidores. A partir de entonces no ha parado de crecer en la red y ya es una de las creadores de contenido más conocidas en España. ¡Te presentamos a Abril Cols Sabata!

Familiar, deportista y con un ex famoso

En sus redes sociales, se puede ver que Abril es una persona muy familiar y que está muy unida a su madre y a su hermano, Martí, al que adora y con el que se lleva muy poco tiempo (él acaba de cumplir 20 años). El pequeño de los Cols parece que va a seguir los pasos de su hermana y ya tiene más de 33.000 seguidores en Instagram, donde podemos encontrar varias fotos junto a la influencer.

La catalana está actualmente centrada en su trabajo como influencer y no tiene pensado estudiar nada en un futuro próximo: "Creo que he perdido muchas oportunidades [en relación con su trabajo en las redes sociales] por centrarme en los estudios y en llevarlo todo al día". Aunque en un vídeo de su canal de YouTube confiesa que le gustaría ir a la universidad en algún momento para estudiar educación infantil, INEF o psicología.

Tras el instituto, comenzó un curso de informática que no le gustó mucho, por lo que cambió a un grado medio de deporte, en el que conoció a Pau, su primer novio. Gracias a ese grado medio, que escogió porque es muy deportista, pudo empezar su vida laboral y trabajó como monitora de varios deportes, como patinaje o natación. Además, estos estudios le impulsaron a dejar de fumar: "Cuando fumaba me sentaba súper mal porque me pasaba todo el día haciendo deporte, así que lo dejé".

Cuando comenzó a triunfar en las redes, dejó su trabajo como monitora infantil para centrarse en ser influencer y en una sesión de fotos conoció a su segundo novio, el también instagramer Víctor Pérez. Fue entonces cuando Abril decidió dejar a Pau y comenzar una relación junto al influencer, que cuando acabó dio origen a una "guerra" entre ellos a través de TikTok e Instagram. Ahora ya se llevan bien, pero si quieres conocer toda la historia completa, ¡dale al play!

No oculta sus retoques y es fan de los 'tatus'

Abril es una apasionada de la moda y le flipan los complementos, por eso siempre lleva pendientes, varios anillos y muchas pulseras. Además, es adicta a la tinta y tiene más de 20 tatuajes por todo el cuerpo. No tiene problema en reconocer que se ha operado y lo ha contado tanto en vídeos de YouTube como en sus redes sociales, donde explicó que se sometió a un aumento de pecho y que se puso ácido hialurónico en los labios. En Twitter han aplaudido su naturalidad a la hora de hablar sobre sus retoques y por mostrar que todos los cuerpos son válidos.

Un episodio muy desagradable que vivió Abril sucedió hace un mes, cuando subió unas fotos disfrutando de la playa, un plan que le encanta. Hubo muchos que comenzaron a llamarle "gorda" y a decirle que tenía que "ir más al gimnasio". Una actitud que desgraciadamente se ve en las redes sociales y ante la que la influencer se plantó: "¡Yo amo mi cuerpo y me amo a mí! [...] Nunca entenderé la capacidad que tiene la gente para llamar 'gorda' a cualquier cuerpo [...] No me extraña que las influencers se retoquen".

Sus cosas favoritas y sus manías

Abril se define como "una persona muy loca", graciosa, cabezona y muy orgullosa, que no traga a los falsos o a los que optan por las mentiras. Reconoce que le cuesta mucho perdonar a quien le falla más de una vez: "A veces perdono, pero no suelo ser la misma". También tiene claro que no perdonaría una infidelidad y lo que más le gusta en el mundo es viajar y tomar un vino en una terracita al sol con sus amigas.

