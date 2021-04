Alex Saint, la maquilladora de Ester Expósito y Aitana que ya ha hecho sus pinitos frente a las cámaras

Sus inicios como maquilladora

Como fotógrafa, Alex tuvo muy buenas experiencias laborales e incluso llegó a trabajar en un restaurante del Circo del Sol dirigido por Ferran Adrià en Ibiza, pero el maquillaje se cruzó pronto en su camino: "Lo que me pasaba en mis sesiones, siempre de moda, es que casi nunca me gustaba el trabajo de los maquilladores, y acababa haciendo yo el maquillaje también la mayoría de las veces…".

Así fue cómo comenzó a dedicarse de lleno al maquillaje (es autodidacta y solía practicar en su adolescencia con su madre y sus amigas) y a dejar un poco aparcada la fotografía. "Me encanta el maquillaje porque el resultado es inmediato y sientes que haces magia al embellecer a alguien. No me gustaría dejar la fotografía de lado, pero ahora mismo no tengo ni tiempo ni ganas", explicó Alex a la revista Shangay.