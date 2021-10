Almudena Amor, la actriz de 27 años que dejó su trabajo como diseñadora para dedicarse a la interpretación

La joven madrileña ha debutado en el cine con dos películas que pelearon por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2021

Estudió publicidad y trabajaba como diseñadora hasta que decidió dejarlo para perseguir su sueño

Su experiencia como actriz comenzó a los 15 años, cuando formó un grupo de teatro junto a sus compañeros de clase

Si eres un gran amante del cine y estás atento a las novedades que se presentan en los distintos festivales, es muy probable que te suene el nombre de Almudena Amor, ya que esta joven madrileña de 27 años acaba de posar por partida doble en el photocall del Festival de Cine de San Sebastián y es que dos de las películas en las que ella ha participado, 'La abuela' de Paco Plaza y 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa, competían por hacerse con la Concha de Oro, que finalmente ganó 'Crai Nou', la ópera prima de la directora de cine rumana Alina Grigore.

En ambas cintas, Amor desempeña un papel protagonista y, además, 'El buen patrón' ha sido seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para representar a nuestro país en la edición número 94 de los Premios Óscar, en la categoría de Mejor Película Internacional; lo que supone un debut por la puerta grande en la industria cinematográfica para Almudena Amor, que estudió publicidad y dejó su trabajo como diseñadora para perseguir su sueño de ser actriz.

Antes de ser seleccionada para estas dos películas, dirigidas por dos de los directores más conocidos de nuestro país, Amor apenas había trabajado frente a las cámaras: había participado en algunos videoclips y en el cortometraje 'Millones de años' de Gonzaga Manso, que se estrenó poco antes del estallido de la pandemia del coronavirus. Fue en ese corto donde la descubrió Diana Ellerker, su actual representante, que le consiguió el casting para 'La abuela' de Paco Plaza.

"Me recordó mucho al flechazo que tuve con Sandra Escacena en las pruebas para Verónica. Hay algo en su voz, en su manera de mirar que me parece que transmite una serenidad y una fragilidad a la vez que me parecía muy emocionante", explicó Plaza a Cinemanía. León de Aranoa también alabó las dotes para la actuación de Amor: "Se trabaja muy bien con Almudena. Escucha, registra y lo incorpora todo muy rápido".

Fue modelo y estudió publicidad

Aunque no como actriz, Almudena Amor sí que tenía experiencia frente a las cámaras, ya que comenzó a trabajar como modelo a los 17 años y compaginó este trabajo con su carrera, unas prácticas y un máster. En una entrevista en El País, la joven nacida en Madrid en 1994 ha explicado que su trabajo como modelo le permitió visitar ciudades como París y Milán, además de vivir experiencias interesantes, pero que lo acabó dejando porque no acababa de estar cómoda con esa profesión: "No me sentía cómoda con todo lo que rodeaba aquello… No sabría cómo explicarlo, pero no era yo misma".

En dicha entrevista, se cuenta también que Almudena sacaba muy buenas notas y que terminó la carrera de Publicidad y el máster en Diseño porque es "muy exigente" consigo misma, pero que no estaba del todo convencida de dedicarse a algo relacionado con lo que estaba estudiando. Terminó sus estudios y comenzó a trabajar como diseñadora, pero se dio cuenta que eso no era lo suyo y una noche, en la puerta de una discoteca, tomó la decisión de dejarlo y perseguir su sueño de ser actriz.

"Era una época de crisis existencial porque no me gustaba mi trabajo de diseñadora. Después de seis meses ya solo podía pensar: si esto va a ser así toda mi vida, me mato", contó la actriz a Sara Cuesta en El País. Fue entonces cuando un chico argentino se le acercó en la puerta de un garito en Madrid y le dijo que tenía cara de actriz: "Me di cuenta de que eso era lo que realmente quería y de que la única persona que me había dicho que no podía hacerlo era yo".

Después de esa noche, y contando con el apoyo de sus padres y de sus dos abuelas, que también habían soñado en su juventud con ser artistas, Almudena Amor decidió matricularse en una escuela de interpretación para formarse y alcanzar su sueño. Primero, se matriculó en el Estudio Corazza y, más tarde, continuó con sus estudios en la escuela de Mar Navarro hasta que por fin logró su meta y ahora es una de las actrices más prometedoras del cine español.

Un sueño cumplido

Se ha anunciado también que la actriz dará el salto a la pequeña pantalla, pues participará, también de la mano de Paco Plaza, en un episodio de la adaptación de la serie de terror 'Historias para no dormir', remake de la mítica ficción de los años 80 creada por Chicho Ibáñez Serrador que llegará en 2022 a Amazon Prime Video.

Estos papeles en producciones tan conocidas hacen que Almudena Amor haya entrado por la puerta grande a la escena audiovisual española, un sueño cumplido para la joven que montó un grupo de teatro llamado 'Sueños...?' junto a su profesora Olga Navarro y sus compañeros de instituto en tercero de la ESO. Tal y como explicó en la citada entrevista en El País, esos cinco años haciendo teatro junto a sus colegas de clase fueron "fascinantes" y despertaron en ella la pasión por la actuación.