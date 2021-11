Pero la prueba definitiva para ellos de que están saliendo es que ella le acompañó a la entrega de Premios Cadena Dial 2021 que tuvo lugar la semana pasada en Santa Cruz de Tenerife. Aunque no posaron juntos en la alfombra verde, los paparazzi captaron un par de fotos en la zona por la que entraban los artistas en las que se les podía ver juntos. Por ahora, ninguno de ellos ha confirmado ni desmentido las hipótesis de los fans y es probable que Cepeda no se pronuncie al respecto, ya que es muy reservado a la hora de hablar de su vida privada y ni siquiera quiso hablar sobre los rumores de ruptura entre su exnovia, Aitana Ocaña, y Miguel Bernardeau.

También es muy frecuente que la joven de 19 años publique instantáneas de sus destinos de vacaciones y es que, según su perfil, adora viajar: Capri, Milán, Ibiza, Tailandia o la costa Brava han sido algunos de los sitios que ha visitado recientemente. Pero la catalana no solo está centrada en las redes sociales, ya que también les explicó a sus seguidores que estudia interpretación: "Estudié el Bachillerato escénico internacional [...] Durante el bachillerato me recorrí todos los cursos de interpretación que hacían en Barcelona. Y actualmente estoy estudiando en Central de Cine en Madrid" .

En su bio de Instagram, Andrea se define como actriz junto a la siguiente frase en inglés: "Las mujeres que se portaron bien nunca hicieron historia"; y, aunque no lo expresa con palabras, deja muy claro que es una apasionada de la moda, pues es habitual que publique fotos de sus looks y que le explique a sus seguidores de dónde es cada prenda que lleva puesta. También les ha confesado a sus seguidores que no tiene el pecho operado y que no tiene ningún tatuaje ni piercings.