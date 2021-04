Quizá mucha gente no sepa quién es Dafne Keen al escuchar su nombre, pero sí que le pondrá cara al saber que es la joven actriz que da vida a la hija de Wolverine, al que daba vida Hugh Jackman en 'Logan' , película del universo Marvel estrenada en 2017. Y seguro que lo que muchos tampoco saben es que aunque su nombre suena muy inglés, la actriz nació en España, en el madrileño y céntrico barrio de Chamberí, y habla perfectamente español.

Dafne María Keen Fernández nació en la capital en 2005, por lo que ahora tiene 16 años, y parece lógico que se decantase desde muy pequeña por el mundo de la interpretación, ya que sus padres son actores. Su madre es una actriz y escritora gallega llamada María Fernández Ache y su padre es el actor británico Will Keen, con el que debutó frente a las cámaras en 2014, a los nueve años , dando vida a Ani en la serie de la BBC 'Refugiados'.

Estrella infantil

Dafne no es muy conocida en España y no ha participado en ningún proyecto todavía aquí, aunque podría hacerlo porque vive en Madrid y es bilingüe. Pero resulta que, según explicó la actriz en una entrevista en El Hormiguero en noviembre de 2020, no lo ha hecho porque es parte de un "plan premeditado" que elaboraron sus padres para que ella pudiera conservar su anonimato y vivir una infancia normal yendo al cole o estando con sus amigos en la calle.