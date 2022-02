Daviles tiene 23 años y un hueco en la industria musical gracias a su exitosa fusión entre el flamenco y los ritmos latinos

Comenzó a tocar la guitarra a los siete años de forma autodidacta y a los once empezó a componer sus propios temas

Es del pueblo alicantino de Novelda, su tiempo de ocio lo dedica a jugar a la petanca y se compró su primer chándal de marca gracias a Omar Montes

Los fans de C. Tangana y Omar Montes estaban deseando escuchar su primera colaboración juntos, 'La Culpa', en la que no han estado solos, ya que les han acompañado también Canelita y Daviles de Novelda. Un tema que se ha colado rápidamente en las tendencias de YouTube y que ha llevado a algunos a preguntarse quién es Daviles de Novelda, aunque los que sean asiduos a revisar las listas de los éxitos en España ya lo tendrían fichado, pues Daviles no para de petarlo con cada tema que saca.

Su primer gran éxito fue 'Mi gyal' junto a DaniMflow hace cuatro años y, a partir de entonces, pudo comenzar a vivir gracias a los ingresos de la música y su carrera no ha parado de crecer. Antes de ese momento, ya había sacado varios temas y su debut, 'Yo soy de los Fernández', en el que fusionaba flamenco y rap, causó sensación en YouTube y actualmente supera los ocho millones de reproducciones.

Su mayor éxito hasta el momento es 'Flamenco y Bachata', gracias al cual ha conseguido un disco de doble platino, y no solo ha colaborado con otras estrellas como Tangana u Omar Montes, sino que también se ha unido a Las Chuches para versionar el hit 'Como Ronea' en su quince aniversario, a Moncho Chavea o a Rvfv. Su éxito tiene aún más mérito si tenemos en cuenta que es autodidacta, aprendió él solo a tocar la guitarra cuando su padre le regaló una cuando tenía siete años y comenzó a componer sus propios temas a los once años.

Una pasión que le viene de familia

Daviles acaba de cumplir 23 años, pues nació el 14 de enero de 1999, y es natural de Novelda, un pueblo de Alicante en el que presume en su nombre artístico. El artista contó en una entrevista en 'El Mundo' que él no eligió este nombre, sino que se lo quedó porque sus amigos siempre le llamaban así cuando lo veían cantando con la guitarra y titulaban así los vídeos que le hacían y subían a YouTube.

Antes de conocer al artista murciano DaniMFlow e iniciar su carrera profesional dando conciertos junto a él, Daviles compartía sus temas en YouTube y disfrutaba de la música en familia y es que esta pasión le viene de casa. Fue su padre quien le regaló su primera guitarra y creció viendo a sus primos tocar distintos instrumentos y cantar en la iglesia evangelista, tal y como explicó en la mencionada entrevista.

"Me acuerdo de pequeñico que me ponían a Camarón y yo me ponía en un espejo haciendo como si fuera yo el que estaba cantando", recordaba el joven en esta charla, en la que también explicó que recibió varias críticas al comienzo de su carrera por mezclar rap y flamenco. Unas críticas que reconoce que ya se han calmado porque "la gente se está dando cuenta de que la música está evolucionando".

Daviles explicó en su canal de YouTube, donde supera los 700.000 suscriptores, que su música es una fusión de todo lo que él ha escuchado en su adolescencia. Y esa fusión de flamenco con ritmos latinos como el reguetón o la bachata le ha llevado a ser considerado por muchos como 'el rey del flamencotón'. Él se muestra muy agradecido por tener un trabajo que le encanta y admite que le hace feliz ver al público en sus conciertos cantar sus temas y meterse al estudio a componer.

Amigo de Omar Montes y aficionado a la petanca

Pero no solo su trabajo y la música le hacen feliz, ya que reconoció en su canal de YouTube que otra gran fuente de felicidad es la unión con su familia, un pilar fundamental de su vida. Daviles tiene cinco hermanos y confiesa que a quien más admira en el mundo es a sus padres, que les han inculcado valores y han trabajo muy duro para criar a los seis niños. El músico considera que es una persona exitosa porque es feliz y deja claro que lo que más valora es que él y los suyos estén bien de salud.

En ese mismo de YouTube en el que se presenta, contaba que no creía que su personalidad hubiese cambiado tras alcanzar el éxito en su profesión, pero que su vida sí que lo había hecho: "Antes te ibas a la nevera a tomarte algo y estaba vacía, ahora la tenemos llena gracias al trabajo que Dios me ha dado que es la música". Lo que no ha cambiado son sus ganas de pasar tiempo en familia, su admiración por el guitarrista Paco de Lucía y su afición por la petanca, deporte al que le dedica sus ratos de ocio, como confesó en 'El Mundo'.