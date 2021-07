Hace un mes, la joven de 25 años denunciaba en Instagram que no había "nada" para comer ni para comprar: "Estamos pasando tremenda hambre, no te das cuenta, no hay comida, no hay agua, ¡no hay nada! Cada día nos ponen a vivir en condiciones peores [...] ¿Qué es lo siguiente?, ¿sobrevivir comiendo insectos?, ¿eso estás buscando? Que los cubanos se maten entre ellos para ver quién come y quién no. ¿Qué somos: tu experimento o tu pueblo? Porque yo me siento un experimento".