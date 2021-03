Ed Maverick, de tocar en bares en México a triunfar junto a C. Tangana en 'Párteme la cara'

En ' El madrileño ', C. Tangana ha presentado doce nuevas colaboraciones: algunas de ellas con artistas muy conocidos en España, como Andrés Calamaro, El Niño de Elche o La Húngara, y otros que son todo un descubrimiento para el público, como es el caso de Ed Maverick. Este mexicano es ya una estrella en su país pese a su juventud (¡acaba de cumplir 20 años!) y con ' Párteme la cara ' ha despertado la atención de muchos amantes de la música en español que no le conocían hasta ahora. En Yasss te contamos quién es esta joven promesa.

Ed Maverick es el nombre artístico de este mexicano nacido en un pueblito llamado Delicias en Chihuahua, al norte de México el 19 de enero de 2001. Su nombre real es Eduardo Hernández Saucedo y se subió a un escenario por primera vez a los 17 años , en 2018, en un bar de su pueblo natal, como explicó en una entrevista en El País . En aquella taberna se celebraba un concurso en el que Ed quedó en última posición. Eso sí, eso no impidió que la gente se quedase fascinada con su canción, 'Acurrucar' , que había compuesto él mismo para su exnovia.

Popular gracias a Internet

Ed se convirtió entonces en una de las grandes promesas de la música en México, ya que había conseguido hacerse popular y sacar un disco en muy pocos meses. Pero el cantante no se quedó ahí, sino que siguió trabajando para consolidarse como una gran estrella y parece que no se le ha dado nada mal, ya que en este tiempo ha sacado otros dos discos al mercado: 'Transiciones' en 2019 y 'Esto no tiene nada que ver con Eduardo' en 2020. ¡A disco por año!