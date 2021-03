Actriz desde niña

Por ello, decidió centrarse en formarse y en descubrir mundo antes de volver a ponerse ante las cámaras. Elizabeth estudió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York y la Atlantic Theater Company, además de cursar un semestre en la Escuela de Teatro de Arte de Moscú. Además, de pequeña había recibido formación de ballet y canto. Se graduó en marzo de 2013, cuando ya había retomado su carrera como actriz.

Su salto a la fama: el UCM

En 2011 fue cuando recibió su primera gran oportunidad en el cine gracias a 'Martha Marcy May Marlene', una cinta en la que daba vida a una mujer que sufre paranoia y delirios. Con esta interpretación recibió el aplauso de la crítica y se le abrieron definitivamente las puertas de Hollywood. A partir de ese momento comenzó a encadenar un proyecto tras otro : 'Red Lights', 'Very Good Girls', 'Godzilla'; además de varias nominaciones a premios muy importantes, como la del BAFTA a la mejor actriz emergente en 2013.

Pero su verdadero salto a la fama llegó en 2015 cuando dio vida por primera vez a Bruja Escarlata, un personaje del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que le ha hecho ganar el apoyo de fans de todo el mundo. Este éxito se ha consolidado con su papel protagonista en la miniserie de Disney+. Aunque 'Bruja Escarlata y Visión' no es su primera incursión en el mundo de las series, ya que en 2018 protagonizó 'Sorry For Your Loss' para Facebook Watch.