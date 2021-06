Su originalidad, sus looks rompedores y sus letras han conquistado a miles de europeos , que se han volcado en apoyar al grupo, una banda que formaron dos amigos de instituto, Thomas y Vic, y a la que se unió poco después Damiano. Pero se dieron cuenta que les faltaba algo muy importante: alguien que tocase la batería. Pusieron un mensaje en Facebook y apareció Ethan, que fue el último en unirse a este grupo que parece que no tiene límites y que sueña con seguir creciendo.

Infancia atípica

En una entrevista para Cosmopolitan en su edición italiana, Ethan explicó que tenía nueve hermanos, todos por parte de su padre, que ha tenido hijos con tres mujeres diferentes: en total tiene seis hermanas y tres hermanos de edades muy diferentes, ya que la mayor tiene 43 años y el más pequeño es un bebé de un año y medio . Aunque no siempre ha vivido con todos sus hermanos en la misma casa, sí que ha vivido largas temporadas con ellos y eso ha modelo su carácter.

Sus compañeros de grupo confirman que Ethan es así y que siempre se muestra calmado, dispuesto a ayudar y a resolver los problemas que les van saliendo. Damiano, el vocalista de la banda, lo define como un "gurú" : "Mira las cosas con objetividad, no se deja atrapar por el lado apasionado, es como un sabio indio. Te ayuda, siempre te da otro punto de vista".

También fue en la infancia cuando Ethan descubrió que lo suyo era la música. O más bien lo hizo su familia, que vio cómo el pequeño de la casa no paraba de hacer ritmos con todo lo que encontraba y decidieron regalarle una batería para que explotase su vena artística. "Hacía música con los cubiertos, en los platos, en los muebles, en la pared... Así que a los cinco me dieron una batería" , explicó el romano a Cosmopolitan.

¿Cómo es Ethan?

Además de definirle como el "gurú" del grupo, sus compañeros confiesan que Ethan es el que más porno ve del grupo, algo que el no tiene problema en reconocer, como hizo en una entrevista para el programa de 'Le Iene' de Mediaset Italia. Allí también explicó que, al igual que sus compañeros está a favor de la legalización de las drogas blandas y quiere vacunarse contra el coronavirus.

También ha dejado muy claro en varias ocasiones que no existe rivalidad entre los miembros de la banda y piensa que la envidia entre ellos sería "autodestructiva". En la entrevista para Cosmopolitan le preguntaron también si despertaba tantas pasiones como lo hace Damiano, que se ha convertido en el crush de media Europa. Ethan explicó que estar en una banda de rock sí que hace que la gente se fije más en él y así lo hemos podido comprobar en las redes sociales, donde muchos fans confiesan que están loquitos por él.

Los fans destacan su buen gusto a la hora de vestir, sus originales looks y, como no podía ser de otra manera, les encanta su larga melena negra, que suele llevar suelta encima del escenario y que se ha convertido en su seña más clara de identidad. Pero el largo cabello no es una moda de juventud ni de adolescencia y es que Ethan luce este pelo desde que era muy pequeño, como demostró subiendo una foto con 11 años.