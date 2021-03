'Rocío: contar la verdad para seguir viva', la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco que se emite en Telecinco, ha sido todo un éxito de audiencias en su estreno. Se ha cuidado mucho tanto la producción como la promoción del programa y uno de los grandes aciertos ha sido la elección de la música, 'Tout l'Univers', un tema muy emotivo con una suave melodía al piano. Este título no ha sido ninguna sorpresa para los eurofans, pues es la canción por la que Suiza quiere pelear por la victoria en Eurovisión 2021.

Para el resto del público que no está familiarizado con las fases previas del concurso, la producción de La Fábrica de la Tele les ha permitido conocer y enamorarse de esta balada cantada por Gjon's Tears, ya que el artista estuvo presente en la gala de apertura de la serie documental de Rocío Carrasco. Esta promoción puede ayudarle a acumular más votos en España en Róterdam 2021, pero el suizo ya parte de una posición muy ventajosa, pues los rankings lo sitúan como uno de los grandes favoritos para ganar el concurso .

Gjon's Tears se encargó de abrir la primera gala de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' con su canción y lo hizo acompañado únicamente por la melodía del piano que él mismo tocaba y con su inconfundible peinado lleno de rizos, sus gafas de montura fina y un look total black. Si te perdiste la actuación , dale al play; y si quieres descubrir quién es este cantante, ¡sigue leyendo!

¿Quién es Gjon's Tears?

Gjon Muharremai, el verdadero nombre de este cantante suizo, es muy joven, ya que nació en 1998, lo que significa que este 2021 cumplirá 23 años. De padre kosovar y madre albanesa, el artista ha recorrido muchos escenarios pese a su juventud, pues ha participado en numerosos concursos tanto en Suiza como en otros países. Desde muy pequeño tanto él como su familia (emocionaba a su abuelo con sus imitaciones de Elvis Presley) sabían que tenía madera de músico; por ello, no es extraño que con 13 años decidiera presentarse a la primera edición de 'Got Talent' en Albania, el país de su madre. No ganó, pero quedó finalista por su maestría a la hora de cantar en francés.