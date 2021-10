HoYeon Jung nació el 23 de junio de 1994, por lo que tiene 27 años, y se crio en el vecindario de Myeonmok-dong, a las afueras de la capital de Corea del Sur, Seúl. Comenzó su carrera como modelo a los 16 años, cuando desfiló en la Semana de la Moda de Seúl , y desde entonces no se ha bajado de las pasarelas e, incluso, ha estudiado para ello, ya que se especializó en modelaje en la Universidad de Mujeres de Dongduk.

Pero su verdadero salto a la fama como modelo en su país natal tuvo lugar en 2013, cuando tenía 19 años y quedó segunda en un programa muy popular allí: 'Next Top Model' , que buscaba a las mejores modelos de Corea del Sur. Pese a no hacerse con la victoria, sí que se hizo un hueco en el mundo de la moda y comenzó a protagonizar las portadas de las revistas más conocidas de este sector, como 'Vogue Girl Korea', 'Nylon Korea' y 'ELLE Wedding'.

La prueba les gustó mucho a los responsables de 'El juego del calamar' y quisieron hacerle otra en persona: HoYeon no se lo pensó dos veces y cogió un avió de vuelta a Corea del Sur. Cuando le dijeron que el papel era suyo, la joven se emocionó muchísimo, pero también sintió un poco de miedo por la presión de hacerlo bien en una producción tan grande. Así fue como debutó en 'El juego del calamar', su primer trabajo como actriz, pero no el último, ya que es muy probable que no paren de lloverle las ofertas tras su enorme éxito.