Jonathan Owens, el jugador de fútbol americano con el que Simone Biles se ha comprometido

Owens le pidió matrimonio a la joven de 24 años el pasado lunes 14 de febrero, día de San Valentín, tras una cena romántica mientras veían el sol se ponía frente a ellos. "Esta mañana me he despertado con mi prometida", ha comentado el deportista de 26 años en sus redes sociales, donde le ha agradecido al diseñador ZoFrost que haya creado el anillo con el que le ha pedido a Biles que se casa con él. Según el 'Daily Mail', la joya está formada por 35 pequeños diamantes y está valorada en más 300.000 dólares , esto es, unos 263.000 euros.

"Has sido mi mayor admiradora y animadora durante todo este tiempo. Estoy muy agradecida por todo lo que me has enseñado, disfruta de tu día, hermosa", le dijo Owens a Cannon en el Día de la Madre en 2020 en una publicación de Instagram en la que compartió una foto de su graduación en la universidad y es que es el deportista estudió fisioterapia con la idea de convertirse en médico en un futuro .

Es muy activo en las redes sociales y suele compartir muchas imágenes con Simone Biles en Instagram, donde acumula 248.000 seguidores y donde le mostró su apoyo público a su por aquel entonces novia este verano, cuando Biles anunció que se retiraba de varias pruebas en los Juegos Olímpicos de Tokio para cuidar de su salud mental . "Voy a estar a tu lado en todo, cariño. Tu fuerza y coraje no tienen comparación y me inspiras más y más todos los días", le dijo Owens.

Simone Biles y Jonathan Owens se conocieron a través de Instagram y, cuando empezaron a hablar, él no tenía ni idea de que ella era una de las gimnastas más laureadas de su país. "No sabía quién era. Simplemente no había oído hablar de ella, y cuando le dije eso, esa fue una de las cosas que le gustó", comentó el deportista en el documental 'Simone Vs Herself' de Facebook Watch.