Judith Arias, la influencer con más de 16 millones de seguidores que arrasa contando su experiencia como madre joven

La joven acaba de convertirse en la mamá de Chloe junto a su novio Ángel Vargas

En su perfil de TikTok acumula más de 14 millones de seguidores y ha ido contando allí la evolución de su embarazo

En Instagram roza los dos millones de seguidores y también cuenta con su propio canal en mtmad: 'Mi realidad'

Triunfar en TikTok no es nada fácil, pese a que es una de las redes sociales más populares del momento, ya que hay miles de perfiles luchando por captar nuestra atención, pero Judith Arias lo ha conseguido y en tiempo récord, pues abrió su cuenta junto a su novio, Ángel Vargas, en agosto de 2020 y poco después de un año tienen 14,6 millones de seguidores. Es raro que uno de sus vídeos no supere los dos millones de reproducciones y su éxito se ha traducido también en Instagram: Judith (@judiitharias_) acumula 1,8 millones de seguidores y Ángel (@angelvaargass) llega a los 379.000.

En la mayor parte de los vídeos que comparten en TikTok (@judiitharias), red social en la que son más activos que en Instagram, aparecen juntos y es que el contenido estrella de su cuenta son los vídeos en los que uno de ellos le hace una broma al otro o le plantea una situación ficticia sonando muy convincente para ver cómo reacciona su pareja. Por ejemplo, Judith le hizo creer a su novio que se había operado la nariz, en otra ocasión le dijo que se había gastado todos sus ahorros en ropa y hasta le hizo creer que se había puesto de parto, siendo este último vídeo uno de los más populares en su cuenta con 65 millones de reproducciones.

Precisamente, el hecho de ser padres es otro de los temas principales de su cuenta. El contenido relacionado con este asunto se ha intensificado en los últimos meses, coincidiendo con la recta final del embarazo de Judith y el nacimiento el pasado 1 de octubre de su primera hija. La llegada de Chloe, que es el nombre que han escogido para su pequeña, les ha hecho enormemente felices, ya que ambos querían ser padres y formar una familia juntos tras cinco años de relación.

"Gracias por dejarme ser tu mamá [...] Soy la mamá más feliz del mundo", comentó Judith en Instagram tras el nacimiento de su bebé. Eso sí, la influencer también contó en 'Mi realidad', su canal de mtmad, todas las complicaciones que surgieron durante el parto de su bebé: "Me asusté mucho, mi bebé no salía y yo no sabía lo que pasaba". Puedes ver el vídeo a continuación:

Feliz con la llegada de Chloe

Judith nació el 8 de junio de 2001, por lo que se ha convertido en madre con tan solo 20 años. Muchos seguidores le preguntaron si realmente quería ser madre siendo tan joven y la influencer, que ha ido contando en redes la evolución de su embarazo y que fue explicando en sus historias de Instagram cómo iba el parto, no tuvo problema en sincerarse con ellos y explicarles que Chloe ha sido una niña buscada y deseada.

Pero antes de la llegada de Chloe, Judith vivió un duro momento al enterarse que el bebé que estaba esperando no se estaba formando en el feto, ya que aunque este bebé no había sido buscado, tanto Ángel como ella estaban muy ilusionados con la idea de ser padres jóvenes y formar una familia: "La segunda vez que me quedé embarazada... Para nosotros fue como un regalo después de lo que había pasado y, a día de hoy, somos muy felices de poder cumplir uno de nuestros sueños, ya que siempre hemos querido ser papás".

La joven influencer ya les había hablado de este difícil momento a sus seguidores cuando ocurrió y les contó cómo reaccionó Ángel al descubrir que su primer embarazo no iba a llegar a buen puerto: "Hizo algo que me impactó mucho. Me dio un beso en la barriga y me dijo que somos una familia, aunque el bebé no esté". Meses después, la pareja ha dejado atrás ese duro trance y están felices junto a la pequeña Chloe, al que definen como "el amor y lo más bonito" de sus vidas.

Su experiencia con la maternidad

Judith ha explicado tanto en Instagram como en TikTok que tanto Ángel como ella están muy felices con Chloe y así lo ha contado también en su recién estrenado canal de mtmad, 'Mi realidad', en el que ha dedicado sus primeros vídeos a hablar sobre la maternidad. En el primero, y cómo indicábamos más arriba, explicó cómo fue el parto de su hija, que se alargó durante varias horas después de haber estado sufriendo contracciones durante dos días.

La influencer confesó que todo fue estupendamente con la epidural, aunque era bastante reticente a ponérsela porque había escuchado muchas cosas malas acerca de ella; y reveló también que todos los dolores se le olvidaron cuando le vio la carita a su pequeña y se reunió con su familia y la de Ángel después de dar luz y pudo ver lo emocionados que estaban todos. "Una vez que ya la tienes, dices: 'Guau, si estaba en mi barriga, la he hecho yo'", ha contado Judith sobre lo que pensaba al ver a su hija en sus brazos.