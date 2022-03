Simon Leviev está acusado de estafar miles de euros a varias mujeres a las que conoció por Tinder

El israelí defiende su inocencia y su novia le ha acompañado en una entrevista para asegurar que lo que se cuenta en el documental de Netflix es falso

Kate nació en Ucrania, creció en Israel, trabaja para importantes agencias de modelos y conoció a Simon por Instagram

En 'El timador de Tinder', uno de los documentales de Netflix más vistos de su catálogo, tres mujeres aseguran que Simon Leviev, un israelí de 32 años al que habían conocido a través de Tinder, les había estafado miles de euros tras conquistarlas y explicarles que necesitaba dinero porque tenía muchos enemigos debido a sus negocios en el mundo de los diamantes. Leviev, que ha sido baneado en la popular app de citas, ha contado su versión en una entrevista en la CBS, en el programa 'Inside Edition'.

En esa entrevista ha asegurado no ser "un monstruo" ni un fraude ni un farsante, solo "un hombre de negocios legítimo" que se enriqueció gracias a haber comprado bitcoin. También ha desmentido la versión de las protagonistas del documental, alegando que él jamás se presentó como el hijo de un multimillonario. A su lado en la entrevista, defendiendo su inocencia, ha estado su novia actual, la modelo Kate Konlin.

La joven de 24 años ha confesado que cuando vio el documental pensó: "Oh, Dios mío, ¿cómo alguien puede inventarse una historia tan falsa?". Además, ha explicado que su novio nunca le ha pedido dinero prestado: "Por supuesto que no". "La gente a veces hace cosas locas y estúpidas, pero dicen: 'Está bien, ahora soy diferente'. Y así es cómo concibo a Simon", ha explicado Konlin en 'Inside Edition'.

¿Quién es Kate Konlin?

Kate estuvo al lado de su chico durante toda la charla y, al igual que él, presume en sus redes sociales de un alto nivel de vida lleno de lujos como vuelos en avión privado, estancias en los hoteles más exclusivos y ropa de firmas muy conocidas. En Instagram tiene 125.000 seguidores y se presenta a sí misma como modelo. Según 'Daily Mail', tiene un contrato con Metropolitan Models, otro con IMG Models y ha posado para la edición japonesa de 'Vogue'.

Kate cumplirá 25 años (nació a finales de 1997) este 2022 y asegura que no necesita ser novia de Simon para disfrutar de los lujos de los que presume en Instagram, tal y como declaró en una entrevista para la revista israelí 'Fashion Forward'. En esa publicación explicó que comenzó a trabajar como modelo a los 17 años, que ha hecho varias campañas en París, que vivió durante un tiempo en Japón por su profesión y que ha posado para Moschino, Chanel y Prada.

Pero Kate no solo ha trabajado como modelo, pues comenzó a trabajar paseando perros y limpiando locales a los once años para ayudar a su familia, que no tenía muchos recursos cuando ella era pequeña. "A veces solo compro cosas porque me lo puedo permitir y siempre quiero más, tengo claro que la insatisfacción que siento viene de algún tipo de carencia, de lo que no tuve de niña", contó la joven a esta revista, donde también explicó que es la mayor de dos hermanas, que está muy unida a su madre, que es peluquera, y que su padre era pescador.

Aunque nació en Ucrania y vivió hasta los once años en Siberia, donde explica que era "la número 1" de la clase, su familia se mudó a Israel, donde ya habían vivido cuando Kate tenía entre uno y seis años y donde la modelo creció. En este país reconoce que experimentó el racismo de sus compañeros de clase: "La verdad es que casi no fui a la escuela porque no quería experimentar la humillación".

Su relación con Simon Leviev

Kate estuvo al lado de su chico durante toda la charla, pero también durante de más de un año y medio, tiempo que lleva compartiendo su vida con él. Se conocieron a través de Instagram: fue Simon el que se fijó en ella y comenzó a darle 'likes' a sus fotos y a dejar algunos comentarios. En la entrevista anteriormente mencionada, la modelo explicó que tardó cuatro meses en contestar a los mensajes que su actual novio le envía por privado.

"Vi en su Instagram que era un hombre de un estatus económico muy alto, pero no lo busqué en Google ni nada [...] Vi qué vida llevaba y no quería ser de las que salen con él solo por el dinero porque yo no soy así. Para mí es muy importante la mente, la espiritualidad, sentir mariposas en el estómago", explicó la modelo en esta entrevista, en la que aseguró que estaba enamorada de Simon: "El amor entre nosotros es enorme".

Defiende a su novio y confía en su inocencia

En esta entrevista para 'Fashion Foward' en julio de 2021, Kate ya defendía la inocencia de su novio, aseguraba que le había enseñado "documentos" que probarían su inocencia y que le contó todo sobre él en la primera cita. "No es justo juzgar", comentó la modelo en relación al paso de su novio por la cárcel tras ser condenado por estafa, que añadió: "Es el hombre de mejor corazón que conozco".