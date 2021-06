Seguro que pasas muchas horas en TikTok, porque a veces resulta imposible salir : el algoritmo te conoce bien y te recomienda los mejores vídeos o tú comienzas a explorar por tu cuenta y descubres alguna joyita inesperada. Si estás en TikTok con toda probabilidad reconocerás fácilmente el rostro de Khaby Lame . Incluso si no eres usuario de esta red social, no es muy complicado que sepas quién es este joven senegalés que vive en Italia pero que lo está petando en todo el mundo.

Así, con apenas 21 años, Khaby se ha convertido en toda una estrella en TikTok , donde roza los 73 millones de seguidores , y es que ha conseguido traspasar las fronteras del país donde reside, Italia, gracias a que sus vídeos son cortos, fácilmente comprensibles, y en ellos no dice ni una sola palabra, solo echa mano de sus expresiones cómicas, de la gesticulación de sus manos y del sentido común. En Instagram tampoco le va nada mal y llega a los 22 de seguidores. ¡Te contamos en Yasss quién es este joven que arrasa en Internet!

Su faceta cómica

Como hemos explicado, el contenido de Khaby es bastante sencillo y no consigue en apuntarse a los distintos challenges ni en hablar sobre él mismo. Suele coger vídeos de otros tiktokers que dan consejos sobre cómo actuar en diversos momentos de la vida diaria usando distintos elementos y él después desmonta estas explicaciones mostrando cómo es todo más fácil .

Sus vídeos acumulan millones de reproducciones y entre los más famosos encontramos, por ejemplo, uno de los primeros que se hicieron virales de su cuenta y en el que enseñaba que es más sencillo pelar un plátano con las manos que con un cuchillo; otro mostraba cómo cortar la pizza con las manos y no con el pequeño guardapizza (la "mesita" que va en las cajas para evitar que se choque con la parte superior).

Del paro al éxito en redes

En las redes "lo aman" por sus divertidos vídeos y es fácil que cualquier contenido que genere se haga viral, pero hace un año Khaby no lo estaba pasando nada bien. Con la llegada de la pandemia del coronavirus a Italia, país al que emigró desde Senegal con su familia cuando era un niño en busca de una vida mejor, perdió su empleo en una fábrica localizada la ciudad industrial de Chivasso, según publica The New York Times.