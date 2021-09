Levi se hizo popular hace tan solo unos meses al alzarse con la victoria en la sexta edición de 'La Voz Kids'. Melendi lo fichó para su equipo en las Audiciones a ciegas y el joven cantante fue superando etapas hasta conquistar la victoria con su versión de 'Never enough', uno de los temas más conocidos de la película 'The greatest showman'. Pero Levi no tuvo la misma suerte en la edición previa, en la que ninguno de los coaches se giró al escuchar su voz en las Audiciones a ciegas.