Milena Smit, la actriz de 25 años que pasó de trabajar como recepcionista a ser 'chica Almodóvar'

Milena Smit es la actriz revelación del momento y está en el foco de atención porque se encuentra promocionando la nueva película de Pedro Almodóvar , 'Madres paralelas', que protagoniza junto a Penélope Cruz y Aitana Sánchez-Gijón. En ella da vida a Ana, una joven madre cuyo camino se cruza con el de Janis (a la que interpreta Cruz) el día en el que ambas van a dar a luz. Es la primera vez que la joven trabaja junto al director manchego y la oscarizada actriz, pero no es la primera en la que su nombre suena con fuerza, pues ya ha sido nominada en los Goya gracias al primer largometraje que protagonizó, 'No matarás'.

Milena no solo convenció a los directores de casting de 'No matarás', sino a los críticos de cine, que alabaron su interpretación. Dar vida a Mila no le valió para hacerse con el Goya a mejor actriz revelación en la gala de este año, pero sí que le permitió ganar el Premio Resplandor de 'Días de Cine' y hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Además, ese personaje le permitió conectar con una parte de su pasado, como ella misma ha explicado en una entrevista en El País: "Mila era mi demonio, me conectaba con una época de mi vida bastante oscura en la que atravesé una depresión. Me ayudó a perdonarme muchas cosas a mí misma".