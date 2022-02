“A los 18 o 19 años, ahí fue cuando me tomé el atrevimiento de subir mis canciones a Soundcloud ”, explica en una entrevista para El Mundo. “Pero siempre me gustó la música de chamaco. Siempre quise ser músico, pero entre decirlo y creértelo es muy proceso muy largo”. Queda claro que cuenta con un olfato entrenado para detectar las tendencias , o, al menos, la forma en la que la música se abre paso. Nada de productoras clásicas o formas tradicionales de levantar una comunidad de fieles (la suya es de muchos millones). "Ya nadie tiene el control sobre lo que le gusta al público” , sentencia.

Towers tiene olfato y, durante estos últimos años, no ha perdido tiempo con las colaboraciones. Suyos son varios mano a mano con figuras fundamentales del reguetón y el trap contemporáneos como Rauw Alejandro (‘Si me permites’), Niki Nicole y Rochy RD (‘Ella no es tuya’), Farruko (‘Oh, mama’), el autor de Pepas y su letra con un significado que no te esperas, con quien Towers ha colaborado también en otros hits como ‘Si se da’. En julio de este año llegó otra de las colaboraciones que quedarán para el recuerdo: ‘Súbeme el volumen’, su single junto a Jhay Cortez y Daddy Yankee.