Si todavía no has visto el final de 'Insiders', avisamos: este artículo contiene spoilers

La concursante del primer reality de Netflix en España tiene 27 años y es de Lanzarote

Tiene más de un millón de seguidores en TikTok y no descarta participar en otro reality

Nicole Delgado acaba de convertirse en la ganadora de la primera edición de 'Insiders', el primer reality que Netflix ha producido en España y que hacía creer a sus concursantes que se encontraban en la fase final del casting y que su convivencia no estaba siendo grabada. Esta joven canaria de 27 años ha hecho historia de la televisión por partida doble y es que, además de hacerse con la victoria en el primer programa de telerrealidad español de la popular plataforma, se ha convertido en la primera persona trans en ganar un reality en nuestro país.

"En España soy la primera transexual que gana un reality y es triste que en todos los realities se vea a la transexualidad como un espectáculo porque una transición tan complicada y la disforia de género no es un espectáculo", ha explicado Nicole a Efe después de que se emitiera el episodio en el que se proclama ganadora frente a otros tres finalistas: Iván, Laura y Olaya.

Pero Nicole ha conseguido mucho más que hacer historia de la televisión y es que, gracias a 'Insiders', ha cumplido varios sueños. Por un lado, gracias a los 100.000 euros del premio, podrá pagar su operación de reasignación de sexo, que era su principal motivación para ganar el dinero que estaba en juego; y, por otro, ha participado en un reality, algo que siempre había deseado: antes de presentarse al casting del programa presentado por Najwa Nimri había intentado formar parte de otros espacios de telerrealidad sin éxito.

Fan de la telerrealidad y tiktoker de éxito

"[Soy] muy fan [de los realities]. Me he presentado a muchos de talento y de convivencia. Canto, interpreto... Tengo personalidad", ha revelado Nicole en una entrevista en ABC. La joven canaria, que procede de la isla de Lanzarote y que Netflix la definió en su presentación como "un huracán de emociones y muy temperamental", no ha ocultado en ningún momento que le encantaban los programas de telerrealidad y ha contado también que se enteró que Netflix preparaba uno porque se lo dijeron sus seguidores en un directo de Instagram y fue entonces cuando decidió presentarse al casting.

Como buena fan de los realities, Nicole ha analizado su concurso en la mencionada entrevista con Efe y considera que ha ganado por su autenticidad y porque se ha entregado a vivir la experiencia al máximo: "Yo doy contenido, no hago ganchillo [...] He ganado por ser auténtica, por querer disfrutarlo, por no querer descifrar las tramas de un reality. Cuando tú vas a un reality es telerrealidad y si tú no ofreces realidad en ti misma no va a funcionar. Fue lo que yo hice. Fui yo al cien por cien".

En declaraciones a ABC, la joven también ha explicado que no pensó en ningún momento en las críticas que podrían surgir por parte del público del reality, pues su objetivo era vivir la experiencia al máximo y no estar condicionada: "Yo no lo hice pensando en lo de fuera, sino en mí. Quería disfrutar la experiencia. Siempre quise participar en algún reality o programa. Siempre fracasaba en ello, pero siempre tuve la esperanza".

Gracias a su victoria en 'Insiders', Nicole podrá pagar su operación de reasignación de sexo, ahorrar una cantidad muy considerable de dinero y ganar más visibilidad en las redes sociales, donde desarrolla su labor profesional, pues es una tiktoker de éxito con más de un millón de seguidores en esta red social y más de 57.000 en Instagram. "[Antes de entrar en 'Insiders' tenía] 17 euros en la cuenta. ¡Y me fui repleta de billetes! Me dedicaba a las redes sociales. Me volví a Lanzarote, a casa de mis padres, después de estar cinco años viviendo fuera. En TikTok te pagan por visualizaciones. En casa de mis padres no tenía que pagar alquiler, luz ni agua", ha explicado la canaria al diario ABC.

Comprometida con la visibilidad trans

En sus redes sociales, la joven no solo presume paradisíacas playas de su tierra o se apunta a los bailes virales del momento, sino que también está muy comprometida con dar visibilidad a las personas trans, como hacen otros jóvenes trans visibles en redes como Daniela Requena y Zack Gómez, que relataron su experiencia en Yasss. Nicole ha denunciado públicamente el peligro que supone para el colectivo LGTBI que colectivos de extrema derecha organicen en pleno barrio de Chueca una manifestación al grito de "¡Fuera sidosos!".

Tampoco se ha quedado callada cuando le han escrito mensajes tránsfobos en las redes y ha explicado que hay ciertas preguntas que no se le deben hacer a una persona trans, como preguntarle por su dead name (el nombre que tenían antes de comenzar su transición) o preguntarle si se ha operado. "He vivido esa transfobia tan común de negarle el género a una mujer transexual", comentó Nicole en una entrevista en El confidencial, donde también confesó que piensa que 'Insiders' es un regalo: "Es como una recompensa a todo lo malo que he vivido". Asimismo, en TikTok, se ha posicionado en contra de la violencia de género, del machismo y de la violencia vicaria.

Su relación con Iván Molina

En el primer episodio, en una de las entrevistas de Iván Molina con las directoras de casting, el joven valenciano confiesa que le encantaría que le cogieran a él, pero que también metiesen en el programa a Nicole, porque la había conocido durante los castings y se habían hecho muy amigos. Como ambos fueron escogidos, su relación de amistad siguió creciendo dentro de la casa que Netflix había preparado con cientos de cámaras y micrófonos ocultos, pero al final del reality hubo momentos de tensión entre ellos y él llegó a estar muy enfadado con Nicole cuando ella fue proclamada ganadora.

Sobre esta relación, que algunos fans del reality han calificado como "tóxica", se ha pronunciado la joven canaria en varias de las entrevistas que ha concedido estos días. "Yo lo conocí fuera, en los castings y se convirtió en mi amigo y mi confidente", ha explicado Nicole a El Periódico, en una entrevista en la que también ha revelado que su objetivo era "cuidar" del valenciano para que no lo manipularan el resto de concursantes.