Sus fans no paran de pedirle música nueva y parece que ella los ha escuchado y ha convertido sus deseos en realidad después de muchas súplicas: Rosalía acaba de lanzar una nueva canción en colaboración con Oneohtrix Point Never llamada 'Nothing's Special' . Ella misma ha sido la encargada de anunciar este estreno en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, donde además de adjuntar el link para escuchar el tema y mostrar la portada del single, le ha dedicado unas bonitas palabras a su compañero de colaboración.

"Me acuerdo de cuando nos conocimos en las navidades de 2018 y a partir de ahí nos hicimos amigos y empezamos a hacer música juntos", ha recordado la catalana al inicio de su mensaje, para continuar piropeando al músico, tanto por su calidad como profesional como por sus cualidades como persona: "Hoy celebro tu música cantando una de tus canciones porque siempre te he admirado, la energía de tus temas, la bravura y tu punto de vista en la música. Además, eres una de las personas más graciosas y brillantes que he conocido en mi vida, de verdad. Qué ganas tengo de hacer más música juntos. Abrazos, Rous".