Amaia Romero anunció hace una semana que iba a lanzar una nueva canción, 'Quiero pero no', la segunda de la que ha definido como su "nueva era" y en la que no estaría sola como en 'Yo Invito' (que fue filtrada un día antes de su estreno oficial), sino acompañada por Rojuu, un joven cantante barcelonés que triunfa a sus 18 años . Roc Jou, el verdadero nombre de esta estrella del 'emo trap', comenzó su carrera durante la adolescencia y, pese a su juventud, puede presumir de haber lanzado cinco discos, un EP y trece singles.

Aunque parece que los últimos meses de la carrera de Rojuu han sido muy intensos, en realidad toda su carrera lo ha sido, pues comenzó a componer sus propias canciones y a compartirlas en internet hace tan solo cuatro años y ya se ha convertido en la gran estrella del 'emo trap' en nuestro país. Comenzó a cantar cuando ya no le gustaba hablar sobre música en un canal de YouTube que le hacía ganar algo de dinero cuando tenía 14 años, aunque él ya tenía claro desdelos 10 que podía desarrollar una carrera profesional en la red: "Desde los 10 años tenía muy claro cómo funcionaba internet y fui viendo que podía vivir de eso".

Rojuu no se equivocó y las cifras le dan la razón: sin haber fichado por ninguna discográfica hasta este año, ha conseguido que tres de sus temas superen el millón de reproducciones en Spotify (uno de ellos supera los seis y otro sobrepasa los cuatro millones); tiene más de medio millón de oyentes mensuales en esta plataforma ; cuenta 115.000 suscriptores en YouTube, donde es fácil que los videoclips de sus temas lleguen al medio millón de reproducciones; y sus seguidores se cuentan por miles en las redes sociales: le siguen más de 57.000 personas en Twitter y 169.000 en Instagram (entre sus followers se encuentra Rosalía).

La crítica especializada le ha clasificado como la gran estrella del 'emo trap' de nuestro país, aunque él explicó en una entrevista en Neo2 que no se siente del todo cómodo con esa etiqueta: "Trap no seria la palabra correcta, emo sí. Emo es un concepto general que puedes aplicar a cualquier ser humano, emo es estar triste y eso es normal [...] Estas etiquetas en referencia a géneros musicales no dejan de ser sentimientos traducidos a cultura pop, yo de trap tengo los hit hats y poco más".