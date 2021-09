Cantante y activista LGTBI: Samantha Hudson, la influencer que no deja indiferente a nadie

Se define a sí misma como "travesti" y comenzó a ser conocida cuando tenía 16 años y lanzó su primer single, 'Maricón'

El revuelo generado fue tal que el obispo de Mallorca la excomulgó, pero ella siguió haciendo música y fue ganado cada vez más seguidores en las redes sociales

Ahora la joven, que tiene 22 años, es cada vez más famosa porque participa en un podcast, en un programa de radio y en otro de televisión

Si estás enganchado a Twitter, con toda seguridad sabrás quién es Samantha Hudson. O quizá si eres muy fan de los programas de cocina, te topaste con ella al encender la tele y poner 'MasterChef Celebrity'. Pero si todavía tienes dudas o te suena su nombre, pero no sabes nada de ella, en Yasss te vamos a resolver todas las incógnitas que puedas tener. La historia de Samantha, como ella misma nos contó en una entrevista, comienza en "ese momento en el que salí de la vagina de mi madre": era 1999 (el 11 de septiembre, en concreto) y sus padres le llamaron Iván.

Pero la fama de la hoy es una influencer que hace de todo y que está en todas partes no llegó hasta 2015, cuando ya tenía 16 años, y en clase de Cultura Audiovisual les pidieron que realizaran un videoclip. En ese momento fue cuando nació Samantha Hudson, ya que ella decidió innovar y aprovechar esta oportunidad para presentar su primer single, 'Maricón'. Un tema que subió a YouTube y que le hizo muy conocida en su isla, Mallorca. Ella misma nos contó cómo nació el mito de Samantha Hudson:

Y, ¿por qué se hizo tan conocida con un solo single? La razón es que 'Maricón', que incluía frases como "soy maricón y me encanta Jesucristo, pero eso no le importa mucho al obispo, me echó de la iglesia por estar montando el pollo, yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo", se hizo viral y provocó las críticas de la plataforma HazteOír que recogió más de 48.000 firmas para expedientar a Samantha. Aquel revuelo tuvo dos consecuencias para la joven: un sobresaliente en aquella materia de primero de bachillerato y la excomunión por parte del obispo de Mallorca en 2018.

Pero aquella polémica no desvió a Samantha Hudson de su sueño y cuando en 2017 acabó bachillerato puso rumbo a Barcelona, dispuesta a vivir de la música. Ha sacado singles como 'Burguesa Arruinada', 'Super Preñada' o 'Dulce y Bautizada'. Pero su carrera como cantante no ha sido clave para hacerla ser conocida en toda España, ya que ese logro lo ha alcanzado gracias a las redes sociales, donde ha arrasado con su peculiar sentido del humor, que le ha ayudado a conectar con mucha gente y no solo con personas de la generación Z o del colectivo LGTBI, como ella misma explicó en una entrevista con Cosmopolitan.

Influencer y activista LGTBI

En Twitter, donde acumula casi 93.000 seguidores, Samantha se define como "La Miranda Makaroff de los pobres". Miranda es una artista, diseñadora de ropa e influencer muy conocida, que como curiosidad ha estado estas últimas semanas en el foco de la polémica porque posó en la controvertida foto del yate de C. Tangana. En Instagram alcanza los 180.000 seguidores y se define como "la reina de los bajos fondos, una chica muy normal: casi chica y casi normal".

Más allá de esas definiciones, hay mucha gente que se pregunta: ¿quién es realmente Samantha Hudson? ¿Es solo una performance andante? Lo cierto es que no y es que tal y como ella misma explicó en Cosmopolitan ella es todo el tiempo Samantha y que no ha enterrado a Iván, sino que ha evolucionado: "Iván era una oruguita monísima y Samantha Hudson es la mariposa que ha emergido de ese capullo"; y que seguirá siendo así todo el tiempo que se sienta cómoda y feliz: "Lo que me he propuesto es hacer lo que me hace feliz y lo que me permite estar estable emocionalmente".

Reconoce que le preguntan mucho quién es Samantha Hudson o si deben hablarle en femenino o en masculino, algo que le agrada porque piensa que es síntoma de que la sociedad está cambiando: "Al menos ahora la gente trata de ser educada y adaptarse a mis preferencias". "Creo que Samantha Hudson es un compendio de todos los clichés habidos y por haber [...] Aunque bueno, las etiquetas de cantante y performer se acercan un poco a mi realidad", explicó la joven en Cosmopolitan, donde también aclaró que, cuando le preguntan, suele utilizar la etiqueta 'travesti' para definirse.

Tampoco ha tenido problema nunca en afirmar que a los 13 años pensó que era trans y que fue porque "nadie me explicó que el género es simplemente un constructo social, que puedes extenderte entre esas dos realidades y considerarte no binario", según cuenta en la mencionada revista. En sus redes sociales, es muy activa y reivindicativa, y se ha pronunciado en muchas ocasiones para defender los derechos del colectivo LGTBI.

Paso de Barcelona a Madrid y el exitoso documental

Ahora Samantha goza de una gran popularidad, pero hubo una época en la que no todo fue tan bonito, ya que su paso por Barcelona no fue un camino de rosas. Cuando le entrevistamos nos contó que allí tuvo un grave accidente que le hizo estar una semana en el hospital y que perdió mucho dinero: "Me fui esperando triunfar como un cantante pop adolescente pero me salió el tiro por la culata". Después de su accidentado paso por la capital catalana, se marchó a Madrid, donde le ha ido bastante mejor.

Pero sí que hubo algo positivo de su etapa en Barcelona y es que allí protagonizó su propio documental, 'Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer', que fue dirigido por Joan Porcel. Se estrenó en el Atlàntida Film Fest 2018, un festival de cine online, y batió récord de visitas en Filmin. A partir de ahí, comenzaron a subir como la espuma sus seguidores en redes.

Ya en Madrid, comenzó un nuevo proyecto profesional: desde 2019 y hasta comienzos de 2021 realizó una performance semanal en una sala de conciertos de Chueca, muchas veces en compañía de Paco Clavel. Una faceta que le gustó mucho y que ha continuado con un proyecto propio: desde marzo de 2021 realiza un espectáculo en el Teatro Lara, 'Eutanasia Deluxe', con la cultura basura como eje de su actuación.

Rodeada de polémicas

La joven también se ha visto rodeada de varias polémicas, más allá de la generada con el videoclip de 'Maricón'. Unas declaraciones suyas en la radio, en las que afirmó que no sabía dividir y abogaba por añadir asignaturas que enseñaran a los jóvenes herramientas emocionales y psicológicas, causaron otro encendido debate en redes. También fue muy comentado su paso por un debate de 'Gen Playz', en el que acusó al periodista Guillermo del Valle de utilizar "términos muy academicistas y elitistas".

El mes pasado pidió perdón vía Instagram por unos desafortunados tuits que puso en el pasado, cuando tenía 15 años. Samantha explicó que esas bromas y esos comentarios ya no le representaban. "Ni me acordaba de haber escrito semejantes barbaridades. En esa época me dedicaba a decir chorradas cuanto más heavys mejor porque creía que el 'humor negro' era divertido. Lógicamente ya no pienso así", dijo la cantante.

Salto al mainstream

La joven no ha abandonado su carrera como cantante, ya que ha fichado por Subterfuge, sello discográfico con el que triunfó Alaska, y ha sacado su primer disco al mercado, 'Los grandes éxitos de Samantha'. No obstante, sí que se ha embarcado en nuevos proyectos en lo que podemos llamar su 'salto al mainstream' y es que se ha convertido en colaboradora habitual del programa de radio 'Yu no te pierdas nada', la fichó Netlix para hacer un podcast llamado '¿Sigues ahí?' junto a Jordi Cruz y ahora es una de las concursantes de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity'.