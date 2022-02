La historia real de Simon Leviev, el 'timador de Tinder' acusado de estafar diez millones de dólares a varias mujeres

Si no has tenido nunca Tinder, seguro que conoces a alguien que sí que tenga un perfil en la popular app de citas, sabrás de algún amigo que haya conocido a su pareja tras hacer match y también te habrán contado más de alguna vez encuentros que han sido desastrosos y otros que han sido una grata sorpresa. Para la noruega Cecilie Fjellhøy, la sueca Pernilla Sjoholmy la holandesa Ayleen Charlotte , su primera cita con Simon Leviev tras hacer match en Tinder fue todo un éxito, pues descubrieron a un hombre que les encantaba y que les hacía pensar que podrían cerrar su perfil porque habían encontrado a su chico ideal.

Eso es lo que las tres jóvenes han contado en 'El timador de Tinder' ('The Tinder Swindler'), un documental de Netflix que se estrenó el pasado 2 de febrero y que se ha colado entre lo más visto de su catálogo en varios países. Parece que Cecile, Pernilla y Ayleen están hablando de un joven ideal que tenía un trabajo éxito y muchísimo dinero, pero sus sueños pronto mutaron a pesadilla , pues llegó el día en el que Simon les contó a todas ellas (que, por supuesto, no tenían constancia de que saliera con otras mujeres y que pensaban que era su novio o un amigo muy cercano) que estaba en peligro por su negocio con los diamantes.

Tras asustarlas mandándole audios en los que aseguraba que le habían atacado a él o alguno de sus guardaespaldas, les decía que no podía usar sus tarjetas de crédito ni disponer del dinero de sus cuentas porque le estaban vigilando y les pedía que le prestasen grandes sumas de dinero , que podían llegar hasta los 200.000 dólares. Poco después, desaparecía o las amenazaba si ellas querían demandarle ante la justicia. Adoptando una identidad falsa y contando esta historia a otras muchas mujeres a las que había conocido en Tinder, Simon podría haber estafado hasta diez millones de dólares.

Según han publicado varios medios israelíes, como 'The Times of Israel', el nombre original de este chico es Shimon Yehuda Hayu, nació en Tel Aviv en 1990 y pertenece a una familia ultraortodoxa judía, con la que no tendría ningún contacto en la actualidad. En 2017, se cambió legalmente el nombre a Simon Leviev, con el que se presentaba en Tinder, donde acaba de ser baneado de por vida.