Centrada en sus estudios

Pese a que comenzó su carrera como actriz cuando era tan solo una niña, Sofía no tiene claro si se ve toda la vida haciendo castings y trabajando frente a una cámara, como ha explicado en varias entrevistas. En declaraciones a Moobys , esta joven madrileña que nació el 8 de junio de 2002 (tiene 18 años), explicó que ha empezado a estudiar Psicología y Criminología y que en el futuro le gustaría dedicarse a algo relacionado con alguna de estas carreras: "¡Que para eso las estoy estudiando y me lo estoy currando!".

También ha dicho que si tuviera que escoger un puesto cree que se decantaría por hacer una oposición para trabajar como psicóloga en un centro penitenciario, aunque recuerda que no descarta trabajar como actriz porque le encantan los rodajes. De pequeña fantaseó con ser militar como su padre, pero descartó esa opción porque no se le daban bien las asignaturas de ciencias y no se veía estudiando una ingeniería para entrar al Ejército: "Siempre quise seguir los pasos de mi padre, pero soy una negada para las ciencias y lo suspendía todo".