No hay duda de que su nombre está empezando a ser muy conocido, por buenas razones: talento y ganas de destacar. De hecho, de la casta le viene al galgo: su hermano mayor es Juan Pablo Isaza, miembro del grupo Morat , para el que la compositora ha compuesto algunos de sus temas. Hay vocación en la familia para rato.

En una entrevista para Los 40, Cala explica cómo ha trabajado con su hermano en numerosas ocasiones , en una sinergia creativa que les ha dado muchas alegrías creativas a ambos. “Normalmente con Juan Pablo lo que hacemos es escribir canciones para la banda de él, para mí o para otros artistas. Nos funciona más cuando estamos juntos y empezamos una idea de cero […] Entonces yo le mando una idea por nota de voz, él me lo devuelve y así empezamos un poco a rebotar canciones. En el momento en el que nos encontramos empezamos a producirla o la completamos o lo que sea.”.

Morat no es el único grupo para el que Cala ha ejercido de compositora de canciones. Otro de sus grandes aciertos ha sido colaborar con Andrés Cepeda . La compositora colombiana, como ha quedado demostrado, tiene olfato para escoger con quién se alía para que sus creaciones se oigan y se sientan en todo el mundo.

“Componer para otra gente es muy lindo porque uno tiene la oportunidad de ponerse en los zapatos de alguien más y a lo mejor cantar géneros que uno no haría para uno mismo. O decir cosas que a lo mejor uno no lo haría con la voz de uno”, explica. “Pero llegó un punto en el que dije que quería ver cómo sonaban estas canciones en mi voz, cómo sería la producción, cómo serían los videoclips. He estado muy pendiente de todas las partecitas para crear algo nuevo”.