Adolescencia y armas semiautomáticas

Junto con El Rubius, Ibai, Vegeta o Cristinini, TheGrefg lleva tiempo entre los streamers más influyentes de nuestro país, y sus números, en palabras de cualquier conocedor del medio, no paran de subir como los cargadores del Call of Duty. Puesto que los ejércitos de estas guerras ya no se cuentan en Youtube, una plataforma que cada vez pone más trabas a los creadores de contenido, hay que mirar por el ojo de la cerradura de Twitch, donde TheGrefg tiene más de seis millones de seguidores. Aun así, Youtube sigue ganando. Ahí tiene más de doce millones. Es su atalaya, de clásica decoración gamer: neones, vinilos coloridos y sillas que horrorizarían a Mies Van der Roe. Ahí está cómodo. Ahí, por qué no decirlo, se hace rico.