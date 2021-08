Fue él quién dirigió el videoclip de la primera canción que sacó Tokischa al mercado, 'Pícala', con la que sacudió el panorama musical en República Dominicana no solo por su frescura, sino también por su letra, ya que era una oda a la marihuana: "Sin mi yerba no funciono, no me curo, no razono. Me la fumo, me la como, hago jugo me la tomo". También contó en aquel momento que le llamaban María Juana por su afición a esta droga, aunque recientemente ha explicado que ya no consume ninguna sustancia.