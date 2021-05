Desde que se alzaron con la victoria en Eurovisión 2021, los cuatro integrantes de Måneskin han visto cómo su vida ha cambiado de la noche a la mañana: han pasado de ser un grupo conocido en Italia, su país natal, a suscitar interés en toda Europa gracias a su frescura, su originalidad y su autenticidad. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio se han convertido en grandes estrellas y sus seguidores no paran de crecer en redes sociales.

Aunque Damiano David, el vocalista del grupo, es el que más interés ha generado y se ha convertido en el crush de medio continente, Victoria (sus amigos la llaman Vic) no se queda atrás y también ha conseguido despertar mucha expectación en torno a su figura. Nacida en Roma el 28 de abril de 2000 (hace un mes cumplió 21 años), de padre italiano y madre danesa, esta joven fue la encargada de formar la banda junto al guitarrista Thomas Raggi , un amigo del instituto, en 2015.

Salto a la fama

Su amistad con Damiano

Vic tiene una relación estupenda con todos los miembros del grupo y no solo son sus compañeros de trabajo, sino que son como una segunda familia para ella. Aunque con uno de ellos tiene una relación muy especial, lo que ha dado pie a rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos . Se trata de Damiano David, con el que ha subido muchas fotos a su cuenta de Instagram posando en conciertos, pasando tiempo en casa, en fiestas o combinando sus pijamas y al que se ha referido como "bae" ("cariño, la persona más importante").

Damiano también ha subido muchas fotos con Vic, a la que llama "sorella" ("hermana"). Pero el cariño que se demuestran en redes y públicamente no tiene nada que ver con una historia de amor, como ambos han explicado en muchas ocasiones. Son muy buenos amigos y, de hecho, Damiano tiene novia , la modelo Giorgia Soleri .

¿Qué le enamora?

Vic cuenta muy poquitas cosas sobre su vida privada y se desconoce si tiene pareja o cuál es su orientación sexual, aunque en la citada entrevista en Mediaset España explicó que había ligado con chicas . Fue ahí donde confesó qué tiene que tener o hacer alguien para enamorarla: no le conquistan ni el dinero, ni el número de los seguidores de Instagram, ni los abdominales marcados ni los restaurantes caros; y le encantan las personas cultas, con buen culo y una bonita sonrisa.

Su etapa más complicada

En esa misma entrevista, explicó que había pasado el coronavirus y que estaba dispuesta a vacunarse en cuanto fuera posible, además de posicionarse a favor de la legalización de las drogas blandas en Italia. En su cuenta de Instagram también se ha mostrado muy comprometida con el movimiento Black Lives Matter: "No podemos callar, no podemos permanecer indiferentes, es una cuestión de justicia y humanidad que debe tocarnos a todos. Aquellos que no se pronuncian están del lado del opresor".