En esa misma charla confesó que ambas cuentas le reportaban entre 2.000 y 5.000 euros al mes , lo que ella definió como "un buen sueldo". Sobre las críticas a la plataforma por parte de las feministas que piensan que cosifica y sexualiza el cuerpo de las mujeres, María explicó que las comprende, pero que no las comparte, ya que ella piensa que las libera y que ser feminista no es incompatible con tener dos cuentas en la plataforma de contenido para adultos.

"En OnlyFans tú eres libre de crear tu propio contenido. Más libre es imposible, lo que quieres, cuando tu quieres. Y se llevan un 10%, que no es mucho. Es mejor que Instagram, que no te da una mierda. Y le hacemos todos el contenido gratis. Es más prostitución subir contenido a Instagram que a OnlyFans porque no te llevas ni un duro por el tiempo que has invertido", explicó la artista.

"A mí me traumatizaron mucho de adolescente, diciéndome que el desnudo era malo. Como tenía el pecho grande, me lo tenía que tapar porque sino era una puta [...] Desarrollé problemas de alimentación, no quería tener pecho [...] La sociedad me censuraba por ir sexy, por tener un cuerpo sexual [...] Me hizo sentir muy mal. Hasta que comprendí que todos nacemos desnudos, que el cuerpo era algo natural, solo hecho pecado por la sociedad. Yo siempre quiero plasmarlo, enseñarlo [...] Quiero eliminar ese escándalo. El cuerpo y el sexo son cosas bonitas y naturales", comentó María en El Español.