Aitana, que ya había conseguido llegar al número 1 en tres ocasiones, también ha confesado su emoción subiendo a Instagram la misma publicación que su compañero junto a un "quiero llorar". Y no es para menos, ya que han logrado que un tema arrase en tan solo dos semanas, en las que la catalana le ha ayudado a Zzoilo a conseguir otro de sus sueños: subirse a un escenario para cantar una de sus canciones. Fue en Murcia, el pasado sábado 28 de agosto, y los fans no podían estar más felices de escuchar en directo la que para muchos es 'la canción del verano'.

"Quiero darte las gracias. Lo está petando muchísimo. Es la primera vez que se sube a un escenario. Le he preguntado si se había subido alguna vez a un escenario y me ha dicho: 'A un karaoke'. Realmente has estado genial", le dijo Aitana a su compañero al terminar la actuación; Zzoilo se mostró feliz de estar allí y quiso mandarle un mensaje a alguien muy especial para él: "Un abrazo para mi abuelo que es de Murcia. Os quiero a todos". En sus redes sociales también dio las gracias al público murciano que había vibrado con 'Mon amour'. "Sois increíbles", escribió en Instagram; "No se me olvidará nunca. Os quiero", puso en Twitter.