Los protagonistas del videoclip son sus cantantes reconvertidos en bailarines, C. Tangana y Nathy Peluso (que ha demostrado en más de una ocasión su dominio para el baile ), que deslumbran con una bachata en el interior de la Catedral de Toledo a la vez que confiesan que han dejado de ser ateos por amor, ya que su amado es tan perfecto que solo podría ser un milagro caído del cielo. Mientras ellos bailan, ajenos a la polémica, algunos religiosos los miran estupefactos y en las redes sociales, Twitch, Youtube y en los platós de televisión no paran de hablar de ellos . ¡Te presentamos todos los cameos de 'Ateo' en Yasss!

Su éxito encarnando a la representante más despistada, Paquita Salas, le valió el premio Feroz al mejor actor protagonista de una serie en 2017 y le permitió hacer un monólogo interpretándola en la gala de los Goya en 2018. Tras 'Paquita Salas' ha participado en la serie 'Por H o por B' de HBO y en las películas '¿Qué te juegas?' y 'Orígenes secretos'. Concursó en la séptima edición de 'Tu cara me suena' y muy pronto lo podremos ver en otro concurso, esta vez presentando 'Celebrity Bake Off' junto a Paula Vázquez en Amazon Prime Video.

Carla Paucar es, junto a Álex Turrión, la estilista encargada de crear todos los looks que se pueden ver en los videoclips de 'El Madrileño', el último y exitoso disco de C. Tangana; aunque también conocía anteriormente a Nathy Peluso, para la que ha diseñado muchos de los looks que ha lucido en distintas alfombras rojas y videoclips. Por eso, no es extraño que ambos hayan querido contar con ella para hacer un cameo en su primera colaboración juntos, en la que interpreta a una streamer que reacciona ante el tirón de pelo del madrileño a la argentina.