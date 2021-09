En los últimos meses la hemos visto recorriendo la alfombra roja de los festivales de cine más importantes del mundo, como el de Venecia o Cannes, donde suele deslumbrar con sus looks. Pero Ester, que siempre había soñado con ser actriz y que no era muy buena estudiante, no se olvida de su gran pasión y volverá a actuar: este verano se anunció que formaría parte del reparto de 'Rainbow' , una comedia musical dirigida por Paco León que versiona 'El maravilloso mago de Oz'.

Rocío Aguirre es una fotógrafa chilena y algunos fans de C. Tangana la habrán podido reconocer porque participó en el videoclip de 'Demasiadas mujeres', en el que la compararon con Rosalía por su larga melena castaña, sus uñas de gel y su traje rojo. La joven no solo trabajó con Pucho delante de las cámaras, ya que también fue una de las personas a las que el madrileño fichó para que formaran parte de su equipo artístico en 2020 , poco antes de la pandemia.

Unos meses después, la fotógrafa concedió una entrevista en El País en la que confesó que se arrepentía "un poco" de haber hecho público su noviazgo y de proyectar en un documental su vida personal junto al cantante y que no piensa volver a hacerlo: "He decidido que no quiero que ese tipo de relación sea pública. Me gusta tener una relación sagrada". Además, explicaba que habían dedicido dejar de trabajar juntos por el bien de su relación: "Para que no nos afecte nada externo".