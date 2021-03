Seguro que en los últimos días has escuchado hablar de la polémica que rodea al famoso 'team' de TikTok que acaba de dividirse, quedándose Marina Riverss por un lado y el resto de los que antes eran sus amigos por otro.

Este drama tiene ya varios capítulos, pero por si no utilizas mucho TikTok y no te has enterado de nada, aquí va un breve resumen para ponerte en situación: el 'team' estaba formado por varios amigos que habían crecido mucho en los últimos meses en TikTok y que decidieron unirse para apoyarse mutuamente.