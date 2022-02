De mayor a menor: el ranking de los participantes del Benidorm Fest, según sus seguidores en redes sociales

A pesar de ello, la cantante ha asegurado en sus redes sociales que no está en absoluto contenta con su actuación, ya que pocos minutos antes de salir al escenario descubrió que no escuchaba nada: "No me escuchaba. Yo llevaba 20 minutos detrás del escenario esperando a que fuera mi turno. Quizá si se hubiese probado antes no habría pasado esto porque yo pasé un minuto de ansiedad pura en la que la gente no entendía por qué no me escuchaba en mi in ear. Había hecho varias pruebas de sonido y había configurado cómo me escuchaba bien y segundos antes de mi actuación no me escuchaba", contó Marta en Instagram.