Verónica Forqué y su hija María, uña y carne: la relación de amistad y admiración entre madre e hija

"Se me cae la baba con ella [...] Qué mona es mi niña con ese pelo rosa, ¡me encanta!" , confesaba Verónica mientras miraba con auténtica devoción las creaciones de su hija, que se define como feminista, es vegana y abstemia. María, que estudió Bellas Artes por recomendación de sus padres y que debutó como actriz en una película que su padre escribió expresamente para ella después de hacer un pequeño cameo en un anuncio de Loewe, no solo se gana la vida como DJ, ya que también es una estrella en OnlyFans , la plataforma de contenido para adultos.

María no siguió los pasos de su madre en el mundo de la actuación, aunque ha hecho sus pinitos como actriz, pero no impidió que Verónica se mostrase igualmente muy orgullosa del camino que había tomado su hija y de su manera de expresarse artísticamente, tal y como explicó en la mencionada entrevista a El Mundo en 2015: "Me da un poco de vértigo, pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto".