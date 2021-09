Los riesgos de ligar a través de una aplicación: desde el romance fraud hasta la suplantación de identidad

Que ligar con estas aplicaciones instaladas en el teléfono es más sencillo, es una realidad. Sin embargo, no nos podemos olvidar de la parte negativa que nos puede traer el uso de estas y es que ligar de manera online puede traer consigo una serie de riesgos, según los investigadores de Check Point Software. En 2020, los investigadores de Check Point Research, la división de inteligencia de amenazas de Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), descubrieron y ayudaron a solventar varias vulnerabilidades críticas en la página web y aplicación móvil de OkCupid, uno de los principales servicios online gratuitos para conocer gente a nivel mundial con más de 50 millones de usuarios en 110 países de todo el mundo. De no haberse solucionado, un ciberdelincuente podría haber llegado a tener acceso y robar información privada y sensible de los usuarios de esta aplicación, así como enviar mensajes desde su perfil sin que la persona fuera consciente de ello.